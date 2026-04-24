Гости свадеб перечислили знаки скорого развода

Гости свадеб рассказали, какие тревожные знаки скорого развода молодоженов замечали во время торжества. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна девушка вспомнила о свадьбе своего деверя. Ее смутило, что семья невесты в полном составе сидела за одним длинным столом.

На свадьбе они не общались с новыми родственниками и даже не делали таких попыток. Когда официальная часть закончилась, то они дружно встали и ушли. Не думаю, что они сказали больше двух слов кому-либо, кроме членов своей семьи der_innkeeper пользовательница Reddit

Другая пользовательница заметила, как невеста все торжество провела, разговаривая с друзьями.

Болтала о том, как сожалеет, что не вышла замуж за своего бывшего. Достаточно громко, чтобы ее услышали за несколькими столиками. Они развелись через восемь месяцев Dear-Arm-9123 пользовательница Reddit

Еще один мужчина рассказал, как после инцидента со свадебным тортом брак его родственников продлился всего два года.

Невеста размазала по лицу жениха больше торта, чем они договаривались. Тогда он схватил горсть торта и запустил ей в голову с такой силой, что у нее слетела шляпка и волосы оказались в глазури. Она разрыдалась, выбежала из банкетного зала и уехала. Братьев невесты пришлось удерживать, чтобы они не побили жениха Dull-State-2457 пользователь Reddit

