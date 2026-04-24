Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:37, 24 апреля 2026

Гости свадеб перечислили знаки скорого развода

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Omelnytskyi / Shutterstock / Fotodom

Гости свадеб рассказали, какие тревожные знаки скорого развода молодоженов замечали во время торжества. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Одна девушка вспомнила о свадьбе своего деверя. Ее смутило, что семья невесты в полном составе сидела за одним длинным столом.

На свадьбе они не общались с новыми родственниками и даже не делали таких попыток. Когда официальная часть закончилась, то они дружно встали и ушли. Не думаю, что они сказали больше двух слов кому-либо, кроме членов своей семьи

der_innkeeperпользовательница Reddit

Другая пользовательница заметила, как невеста все торжество провела, разговаривая с друзьями.

Болтала о том, как сожалеет, что не вышла замуж за своего бывшего. Достаточно громко, чтобы ее услышали за несколькими столиками. Они развелись через восемь месяцев

Dear-Arm-9123пользовательница Reddit
Материалы по теме:
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Извини, в другой разТоп-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021

Еще один мужчина рассказал, как после инцидента со свадебным тортом брак его родственников продлился всего два года.

Невеста размазала по лицу жениха больше торта, чем они договаривались. Тогда он схватил горсть торта и запустил ей в голову с такой силой, что у нее слетела шляпка и волосы оказались в глазури. Она разрыдалась, выбежала из банкетного зала и уехала. Братьев невесты пришлось удерживать, чтобы они не побили жениха

Dull-State-2457пользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали об особенностях женщин, о которых они узнали после свадьбы. Так, для многих сюрпризом оказалось, что плач для многих женщин — это способ справиться со стрессом, а не знак серьезного кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сосед России получит возможность за раз уничтожить 360 тысяч жителей Санкт-Петербурга

    В России арестовали Слепакова

    Сразу три аэропорта Северного Кавказа ввели ограничения

    Названы главные покупатели российской пшеницы

    Захарова назвала неучем Зеленского

    Испанские военные сбросили с самолета внедорожник за полмиллиона евро

    Иран возобновит международные рейсы

    Украина направила «Писюны» против российских «Гераней»

    Ди Каприо отправил неожиданный подарок посмеявшейся над ним актрисе

    Минобороны отчиталось об уничтожении американской техники в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok