GWM назвал сроки появления в России нового кроссовера WEY

В четвертом квартале в России появится новый гибридный кроссовер WEY V9X с ИИ

На Международном автосалоне в Пекине компания Great Wall Motor представила новый флагманский кроссовер WEY V9X. Как стало известно корреспонденту «Ленты.ру», уже в четвертом квартале 2026 года модель появится в России.

Шестиместный кроссовер построен на платформе GWM ONE, объединяющей интеллектуальный полный привод и встроенный искусственный интеллект.

Модель получила гибридную силовую установку Super Hi4, в состав которой входят двухлитровый турбомотор, четырехступенчатая коробка передач, высоковольтная электрическая архитектура на 800 вольт и поддержка сверхбыстрой зарядки 6C. Последняя позволяет восполнять запас энергии с шестикратным ускорением относительно стандартных режимов. Автомобиль оснащен системой подруливания задних колес с увеличенным углом поворота и пневматической подвеской с двумя камерами.

WEY V9X относится к сегменту SUV-E — полноразмерных кроссоверов на альтернативных источниках энергии. Модель ориентирована на семьи и бизнес-клиентов. Известно, что до старта продаж в России производитель подготовит модель к особенностям местных дорог и зарядной инфраструктуре.

