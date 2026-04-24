14:51, 24 апреля 2026Авто

GWM назвал сроки появления в России нового кроссовера WEY

В четвертом квартале в России появится новый гибридный кроссовер WEY V9X с ИИ
Марина Аверкина

Кадр: China Auto Show / YouTube

На Международном автосалоне в Пекине компания Great Wall Motor представила новый флагманский кроссовер WEY V9X. Как стало известно корреспонденту «Ленты.ру», уже в четвертом квартале 2026 года модель появится в России.

Шестиместный кроссовер построен на платформе GWM ONE, объединяющей интеллектуальный полный привод и встроенный искусственный интеллект.

Модель получила гибридную силовую установку Super Hi4, в состав которой входят двухлитровый турбомотор, четырехступенчатая коробка передач, высоковольтная электрическая архитектура на 800 вольт и поддержка сверхбыстрой зарядки 6C. Последняя позволяет восполнять запас энергии с шестикратным ускорением относительно стандартных режимов. Автомобиль оснащен системой подруливания задних колес с увеличенным углом поворота и пневматической подвеской с двумя камерами.

WEY V9X относится к сегменту SUV-E — полноразмерных кроссоверов на альтернативных источниках энергии. Модель ориентирована на семьи и бизнес-клиентов. Известно, что до старта продаж в России производитель подготовит модель к особенностям местных дорог и зарядной инфраструктуре.

Ранее стало известно, что врамках Международного автосалона в Пекине компания ROX Motor представила специальную версию своего нового рамного внедорожника Adamas, посвященную началу сборки модели в России.

    Последние новости

    Зафиксирован исторический для армии США момент

    Пожар разбудил туристов семейного отеля на Бали и попал на видео

    Шеф Пентагона обратился к союзникам со словами «халява закончилась»

    Покинувший Россию комик назвал разницу между европейцами и эмигрантами из СНГ

    Названы причины новой волны популярности компьютерных клубов

    Власти прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на кавказский регион России

    Назван способ вернуть молодость мышцам после 40 лет

    Названы убивающие зубную эмаль быстрее сахара привычки

    Бывший муж Лерчек обжаловал семилетний приговор

    Назван тип атаковавших город в кавказском регионе России тяжелых дронов ВСУ

    Все новости
