12:24, 24 апреля 2026

Rox представил в Пекине спецверсию внедорожника для России

Русская матрешка стала в Пекине символом старта производства Rox Adamas в России
Марина Аверкина

Фото: Lenta.ru

В рамках Международного автосалона в Пекине компания ROX Motor представила специальную версию своего нового рамного внедорожника Adamas, посвященную началу сборки модели в России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В компании необычно подчеркнули значимость этого события. На стенде в машине, представляющую спецверсию, находится один из национальных символов России — деревянная матрешка в красном платке. Будет ли отличаться именно «российская» версия Adamas от стандартной, пока держится в секрете.

В конце зимы производитель сообщал, что старт выпуска модели Adamas в России намечен на 2026 год. Вместе с этим автомобилем на конвейер должен встать еще один внедорожник — Rox 01. Adamas будет предложен россиянам в трех комплектациях: «Семейная версия», «Большая семья» и «Бизнес».

В базовой комплектации предусмотрена семиместная компоновка салона, причем благодаря центральному проходу пассажиры могут беспрепятственно попадать на третий ряд сидений.

В движение модель приводит гибридная силовая установка с обновленным мотором Mitsubishi, работающим в качестве генератора. Запас хода автомобиля достигает 1226 километров. Модель оборудована пневмоподвеской с азотом, способной работать при температуре до минус 43 градусов, а также регулировкой дорожного просвета в диапазоне от 205 до 285 миллиметров. В компании также отмечают, что машина способна преодолевать броды глубиной до 770 миллиметров.

Ранее Xpeng сообщил о планах приступить в 2027 году к серийному выпуску аэромобилей, а в четвертом квартале 2026 года поставить на конвейер роботов-гуманоидов.

