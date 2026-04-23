15:03, 23 апреля 2026Авто

Китайский производитель сообщил о начале сборки необычных машин

Xpeng объявил о старте в 2027 году серийного производства аэромобилей
Марина Аверкина

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Xpeng сообщил о планах приступить в 2027 году к серийному выпуску аэромобилей, а в четвертом квартале 2026 года поставить на конвейер роботов-гуманоидов. Об этом Reuters заявил президент китайской компании Брайан Гу.

На свои летательные машины производитель уже получил более семи тысяч предварительных заказов, большая часть которых поступила от китайских клиентов. Сейчас Xpeng ожидает разрешений от авиационного регулятора страны.

Гу также рассказал, что в этом году в Гуанчжоу начнется тестирование беспилотных роботакси, а на 2027-й намечены глобальные испытания сервиса. Производитель намерен в ближайшие 12-18 месяцев собрать от нескольких сотен до нескольких тысяч подобных машин.

Отдельно Гу отметил перспективы углубления сотрудничества с немецким концерном Volkswagen, который месяц назад начал серийное производство первой модели электромобиля, созданной вместе с Xpeng. Он подчеркнул, что компания готова к сотрудничеству с разными игроками со всего мира.

Ранее глава Volkswagen Оливер Блюме заявил о намерении сократить объемы выпуска продукции. По его словам, это решение продиктовано глобальной рыночной ситуацией, которая вынуждает пересматривать загрузку предприятий. Совокупный годовой показатель планируется довести до 9 миллионов автомобилей вместо 12 миллионов, предусмотренных стратегией компании.

    Последние новости

    Буданов заявил о наличии у Украины решения по Донбассу

    Правительство Финляндии предложило разрешить ввоз ядерного оружия

    Министр назвал замедление инфляции в России абсолютно устойчивым

    ЕС принял окончательное решение по кредиту Украине

    Россиянам назвали не сочетающиеся с лекарствами напитки и продукты

    ЕС принял 20-й пакет антироссийских санкций

    Рамзана Кадырова сняли пьющим «ядовитый» напиток с логотипом его сына

    Туристы упали с надувного круга в аквапарке и сломали позвоночники

    Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

    Россиянка пыталась спастись от побоев и выпрыгнула с четвертого этажа

    Все новости
