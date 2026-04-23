12:18, 23 апреля 2026Авто

Ушедший из России концерн объявил о резком сокращении производства машин

Глава Volkswagen заявил о сокращении производства на три миллиона машин в год
Марина Аверкина

Фото: Florence Lo / Reuters

Глава Volkswagen Оливер Блюме заявил о намерении сократить объемы выпуска продукции, пишет Reuters. По его словам, это решение продиктовано глобальной рыночной ситуацией, которая вынуждает пересматривать загрузку предприятий.

Таким образом, общий годовой показатель мощностей по всему миру планируется довести до 9 миллионов автомобилей вместо 12 миллионов, предусмотренных стратегией компании. Блюме отметил, что концерн вкладывает большие средства в разработку новых моделей и одновременно с этим ведет работу над оптимизацией процессов. В рамках этого в настоящее время рассматривается возможность урезать производственный план еще на один миллион единиц.

Ранее стало известно, что ушедший из России японский автогигант принял решение о закрытии заводов в Китае. Honda Motor планирует сократить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на территории КНР. Уже в этом июне компания остановит работу одного из двух заводов совместного предприятия Honda-Guangzhou Automobile Group (GAC). В 2027 году может прекратить работу предприятие в партнерстве с Dongfeng Motor Group.

