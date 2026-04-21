Ушедший из России автогигант принял решение о закрытии заводов в Китае

Reuters: Honda закроет два завода в КНР из-за сокращения сборки машин с ДВС

Ушедший из России японский автогигант принял решение о закрытии заводов в Китае. Honda Motor планирует сократить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) на территории КНР, пишет Reuters.

Как сообщили агентству два осведомленных источника, уже в этом июне компания остановит работу одного из двух заводов совместного предприятия Honda-Guangzhou Automobile Group (GAC). В 2027 году может прекратить работу еще одно предприятие. На этот раз в партнерстве с Dongfeng Motor Group. Официально Honda эту информацию не подтвердила, но и не опровергла, ограничившись заявлением об отсутствии комментариев.

Решение японского производителя принято на фоне высокой конкуренции с местными марками, стремительно увеличивающими долю на рынке электромобилей. Сейчас Honda располагает в Китае шестью сборочными площадками в рамках двух совместных предприятий. У каждого из них по два завода, выпускающих бензиновые модели, производительностью 240 тысяч машин в год каждый, а также по одному предприятию для электрокаров.

Если оба завода, о которых идет речь, действительно закроются, суммарные мощности Honda по автомобилям с ДВС в Китае упадут вдвое — с ежегодных 960 до 480 тысяч единиц. Общая годовая производительность компании в стране снизится с примерно 1,2 миллиона до 720 тысяч автомобилей.

