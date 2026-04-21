11:14, 21 апреля 2026Авто

Ушедший из России автогигант принял решение о закрытии заводов в Китае

Reuters: Honda закроет два завода в КНР из-за сокращения сборки машин с ДВС
Марина Аверкина

Фото: Aly Song / Reuters

Ушедший из России японский автогигант принял решение о закрытии заводов в Китае. Honda Motor планирует сократить производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) на территории КНР, пишет Reuters.

Как сообщили агентству два осведомленных источника, уже в этом июне компания остановит работу одного из двух заводов совместного предприятия Honda-Guangzhou Automobile Group (GAC). В 2027 году может прекратить работу еще одно предприятие. На этот раз в партнерстве с Dongfeng Motor Group. Официально Honda эту информацию не подтвердила, но и не опровергла, ограничившись заявлением об отсутствии комментариев.

Решение японского производителя принято на фоне высокой конкуренции с местными марками, стремительно увеличивающими долю на рынке электромобилей. Сейчас Honda располагает в Китае шестью сборочными площадками в рамках двух совместных предприятий. У каждого из них по два завода, выпускающих бензиновые модели, производительностью 240 тысяч машин в год каждый, а также по одному предприятию для электрокаров.

Если оба завода, о которых идет речь, действительно закроются, суммарные мощности Honda по автомобилям с ДВС в Китае упадут вдвое — с ежегодных 960 до 480 тысяч единиц. Общая годовая производительность компании в стране снизится с примерно 1,2 миллиона до 720 тысяч автомобилей.

Ранее стало известно, что глава Tesla Илон Маск принял неожиданное решение для увеличения продаж модели Cybertruck. Сведения о регистрации этих машин указывают на то, что более 18 процентов всех пикапов, реализованных в США в четвертом квартале 2025 года, приобрела корпорация SpaceX, принадлежащая Маску.

    Путин высказался о ходе создания зоны безопасности на границе с Украиной

    Пассажирский и грузовой самолеты едва не столкнулись по вине диспетчеров

    Российские пенсионеры потеряли почти 300 миллионов рублей на электроснабжении

    Бывшая секретарь Зеленского высказалась о кредите ЕС для Украины

    Появился необычный прогноз Жириновского о возможной судьбе России

    Одесский ТЦК подтвердил задержание своих сотрудников после операции СБУ

    Коростелев вспомнил победу Большунова на Кубке мира в отсутствие норвежцев

    Путин заявил о долге властей перед жителями одного региона

    В Польше призвали не стоять на коленях перед США

    Самый большой в мире ледник окончательно разрушился

    Все новости
