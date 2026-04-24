14:30, 24 апреля 2026Мир

Каллас испугалась «более опасного Ирана»

Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Переговоры Вашингтона с Тегераном без участия профильных экспертов по ядерной энергетике могут привести к ослаблению будущего соглашения и появлению «более опасного Ирана». Об этом заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, ее слова передает The Guardian.

«Если переговоры будут касаться только ядерной программы и за столом не будет экспертов по ядерному законодательству, то в итоге мы получим соглашение, которое будет слабее, чем Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе», — сказала она.

Также, по ее словам, без решения вопросов, связанных с ракетной программой Ирана, его поддержкой союзных вооруженных группировок, а также гибридной и киберактивностью в Европе, итогом переговоров может стать усиление угроз со стороны Тегерана. «Мы получим еще более опасный Иран», — подчеркнула Каллас.

Ранее стало известно, что переговорный процесс между Ираном и США по урегулированию конфликта, проходящий в Исламабаде, в настоящее время фактически заморожен.

