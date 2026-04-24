10:56, 24 апреля 2026

Китай ответил на обвинения Трампа в «подарке для Ирана»

МИД КНР отверг обвинения Трампа в поставках Ирану
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Florence Lo / Reuters

Китайские власти официально отвергли обвинения президента США Дональда Трама в том, что перехваченное американскими военными у берегов Ирана судно содержало груз из КНР. Об этом сообщает Reuters.

«Министерство иностранных дел Китая отвергло обвинение президента США Дональда Трампа в том, что перехваченное американскими военными грузовое судно под иранским флагом было "подарком от Китая"», — сказано в сообщении.

Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что подобные высказывания не должны подрывать нормальные торгово-экономические отношения между странами.

Ранее Трамп заявил, что на торговом судне, захваченном Соединенными Штатами у берегов Ирана 20 апреля, возможно, был груз из Китая. «Вчера мы задержали корабль, на борту которого находились не очень приятные вещи. Возможно, подарок из Китая, я не знаю. Но я был немного удивлен, потому что (...), я думал, что у меня есть взаимопонимание с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. Но ничего страшного. Так бывает во время войны», — сказал он.

    Последние новости

    Примаков объявил об уходе с должности главы Россотрудничества

    Анонсирован новый обмен России и Украины военнопленными

    Медведев заявил о последовательном увековечивании памяти Героев России

    Москвич нашел в своем туалете красную змею

    В благоустройстве российского города не нашли вины бывшей главы и директора «Порядка»

    Маск объявил о запуске производства роботизированных такси

    Rox представил в Пекине спецверсию внедорожника для России

    Медведев рассказал о подвигах участников СВО словами «вновь ведут борьбу с неонацизмом»

    Захарова решила «зажечь» с «Бурановскими бабушками»

    России спрогнозировали снижение урожая ключевой агрокультуры

    Все новости
