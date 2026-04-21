Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:53, 21 апреля 2026Мир

Трамп рассказал о захвате судна с «подарком из Китая»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

На торговом судне, захваченном Соединенными Штатами у берегов Ирана 20 апреля, возможно, был груз из Китая. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CNBC.

«Вчера мы задержали корабль, на борту которого находились не очень приятные вещи. Возможно, подарок из Китая, я не знаю. Но я был немного удивлен, потому что (...) я думал, что у меня есть взаимопонимание с председателем [КНР] Си [Цзиньпином]. Но ничего страшного. Так бывает во время войны», — сказал он.

По словам американского лидера, США сохраняют полный контроль над Ормузским проливом и продолжают поддерживать блокаду портов Ирана.

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты захватили в Оманском заливе иранский контейнеровоз Touska, пытавшийся прорвать американскую блокаду. По его словам, ракетоносный эсминец ВМС США USS Spruance перехватил судно и передал находившимся на борту предупреждение с требованием остановиться. Иранский экипаж отказался подчиниться, поэтому корабль США остановил контейнеровоз, пробив дыру в машинном отделении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok