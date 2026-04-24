Кувейт решил открыть воздушное пространство

Кувейт решил открыть свое воздушное пространство впервые за 55 дней

Власти Кувейта приняли решение открыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов. Об этом рассказал ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

Впервые за 55 дней — с момента начала военного кризиса на Ближнем Востоке — пассажирские рейсы могут прибывать в местные аэропорты. При этом сохраняется условие, что все полеты необходимо согласовывать с управлением гражданской авиации Кувейта.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Георгий Борисенко высказался об отмене рекомендации для россиян воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока и Персидского залива. Ситуация в регионе Персидского залива по-прежнему остается нестабильной и положение там достаточно обостренное, заметил он.