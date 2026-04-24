Путешествия
09:51, 24 апреля 2026

Кувейт решил открыть воздушное пространство

Кувейт решил открыть свое воздушное пространство впервые за 55 дней
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Asad / XinHua / Globallookpress.com

Власти Кувейта приняли решение открыть свое воздушное пространство для гражданских самолетов. Об этом рассказал ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

Впервые за 55 дней — с момента начала военного кризиса на Ближнем Востоке — пассажирские рейсы могут прибывать в местные аэропорты. При этом сохраняется условие, что все полеты необходимо согласовывать с управлением гражданской авиации Кувейта.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел России Георгий Борисенко высказался об отмене рекомендации для россиян воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока и Персидского залива. Ситуация в регионе Персидского залива по-прежнему остается нестабильной и положение там достаточно обостренное, заметил он.

