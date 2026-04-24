04:13, 24 апреля 2026Бывший СССР

Лукашенко с собакой оценили ход посевной кампании под Минском

Лукашенко со своим шпицем Умкой оценили ход посевной кампании под Минском
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим шпицем Умкой оценили ход посевных работ в Минской области с борта вертолета. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

На опубликованных кадрах видно, что Лукашенко занимается документами. Также сообщается, что во время облета территорий рядом с ним находился Умка.

«Общее состояние дел и качество проводимых работ сегодня проинспектировал глава государства с борта вертолёта», — говорится в публикации.

Ранее пес Лукашенко выбежал на лед перед хоккейным матчем, чтобы поддержать хозяина. Шпиц Умка появился на льду и сразу побежал к Лукашенко, который принял участие в тренировке минского «Динамо» — команды-четвертьфиналиста КХЛ.

