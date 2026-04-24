Лукашенко с собакой оценили ход посевной кампании под Минском

Лукашенко со своим шпицем Умкой оценили ход посевной кампании под Минском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе со своим шпицем Умкой оценили ход посевных работ в Минской области с борта вертолета. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

На опубликованных кадрах видно, что Лукашенко занимается документами. Также сообщается, что во время облета территорий рядом с ним находился Умка.

«Общее состояние дел и качество проводимых работ сегодня проинспектировал глава государства с борта вертолёта», — говорится в публикации.

Ранее пес Лукашенко выбежал на лед перед хоккейным матчем, чтобы поддержать хозяина. Шпиц Умка появился на льду и сразу побежал к Лукашенко, который принял участие в тренировке минского «Динамо» — команды-четвертьфиналиста КХЛ.