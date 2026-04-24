Мужчин предупредили об опасной причине исчезновения эрекции по утрам

Редкая утренняя эрекция может быть связана не только с возрастом, но и с общим состоянием здоровья. Об этом предупредил врач общей практики Джефф Фостер в беседе с изданием Metro.

По словам специалиста, с возрастом уровень тестостерона у мужчин постепенно снижается, и это влияет на частоту утренней эрекции. Однако резкое уменьшение или полное ее отсутствие может сигнализировать о гормональных сбоях или повышенном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Поводом обратиться к врачу должно стать, если вы не можете вспомнить, когда в последний раз сталкивались с утренней эрекцией», — подчеркнул Фостер. Он добавил, что этот показатель также связан с общим состоянием организма, включая обмен веществ и психическое здоровье.

Врач уточнил, что нормы меняются с возрастом: у мужчин в 20 лет утренняя эрекция может наблюдаться почти ежедневно, в 30 лет — более чем в половине случаев, в 40–50 лет — примерно два-три раза в неделю, а после 60 лет — один-два раза в неделю.

Ранее Джефф Фостер рассказал о причине появления болезненной эрекции. По его словам, симптом часто возникает на фоне воспаления головки полового члена и других нарушений интимного здоровья.