07:00, 16 апреля 2026

Врач рассказал о причине болезненной эрекции

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Болезненная эрекция может возникать на фоне воспаления головки полового члена и других нарушений интимного здоровья у мужчин. Об этом врач общей практики и эксперт по мужскому здоровью Джефф Фостер рассказал в беседе с Metro.

По словам специалиста, одной из частых причин становится баланит — воспаление, которое развивается из-за инфекции или раздражения. В таких случаях появляются покраснение, зуд, отек и болезненность. Врач предупредил, что дискомфорт становится сильнее при эрекции.

Фостер пояснил, что это воспаление часто связано с бактериями или грибками, а также с недостаточной или, наоборот, чрезмерной гигиеной. Дополнительными факторами могут быть хронические заболевания, включая диабет, и анатомические особенности.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

Врач подчеркнул, что баланит хорошо поддается лечению при своевременном обращении: обычно достаточно местной терапии и корректировки гигиены. По его словам, важно не игнорировать симптомы, чтобы избежать осложнений и повторных воспалений.

Ранее уролог Виктор Диес Николас рассказал, что обрезанные мужчины реже сталкиваются с воспалениями и инфекциями. Кроме того, по его словам, им проще следить за гигиеной в этой зоне.

