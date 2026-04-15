Мужчинам назвали вескую причину сделать обрезание

Уролог Николас: После обрезания мужчинам легче соблюдать интимную гигиену

Уролог Виктор Диес Николас заявил, что обрезанные мужчины реже сталкиваются с некоторыми серьезными проблемами со здоровьем. Об этом он рассказал в разговоре с изданием Infosalus.

По словам Николаса, после обрезания становится значительно легче соблюдать интимную гигиену. Следовательно, снижается риск возникновения местных инфекций, поскольку под крайней плотью не скапливаются выделения, пояснил он.

Кроме того, как показали исследования, после этой процедуры уменьшается вероятность заражения некоторыми инфекциями, передающимися половым путем, добавил специалист. Однако самой веской причиной сделать обрезание он назвал снижение риска развития рака полового члена. Доктор также заверил, что это хирургическое вмешательство никак не скажется на сексуальной жизни.

Ранее уролог Алексей Моисеенко посоветовал некоторым мужчинам мочиться сидя. По его словам, отдавать предпочтение этой позе стоит при увеличенной простате.