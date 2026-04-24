03:00, 24 апреля 2026

Мужчины и женщины рассказали о выбранных ими только ради секса хобби

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: GNT STUDIO / Shutterstock / Fotodom

Мужчины и женщины, выбравшие неинтересные им хобби и занятия только ради секса с понравившимся человеком, рассказали о своем опыте. Своими историями они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из пользователей рассказал, что ради девушки заинтересовался историей и добился результата, но не ее сердца.

Я узнал, что очаровательная девушка из колледжа увлекается историей и состоит в историческом клубе. Поэтому я сделал то, что сделал бы любой другой на моем месте, — вступил в исторический клуб. Три месяца спустя я стал вице-президентом этого клуба, а она перевелась в другую школу

Valtorix28пользователь Reddit

Второй мужчина купил гитару, чтобы впечатлять девушек, приходящих к нему в гости. Однако у инструмента был нюанс.

Я нарочно порвал струну, чтобы иметь повод не играть на ней, если попросят. Понятия не имею, как играть на гитаре. Хотя девушкам нравилось и так

Hiredgun77пользователь Reddit
Еще одна женщина искренне старалась разделить музыкальные пристрастия своего парня.

Я три месяца притворялась, что мне нравятся грустные девичьи инди-группы, которые звучат как вымирающие киты. Кивала ему, мол, да, круто, но в то же время тайно погибала внутри. Секс того стоил, и я ни о чем не жалела, пока он не заставил меня пойти на один из их концертов

AdditionFickleпользовательница Reddit

Ранее люди, в доме у которых гости вели себя отвратительно, рассказали истории, запомнившиеся им больше всего. Один пользователь вспомнил о поступке тетушки — сестры-близнеца своей матери — на один из Дней благодарения.

