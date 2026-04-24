На российском авторынке понадеялись на доступность кредитов

Снижение ключевой ставки ЦБ повысит доступность покупки автомобиля в кредит

Решение российского Центробанка снизить ключевую ставку подтверждает, что регулятор последовательно движется в сторону смягчения денежно-кредитной политики. Такое мнение в разговоре с «Российской газетой» высказала директор департамента финансовых услуг компании «Рольф» Ольга Бойко.

Она уточнила, что ЦБ подал сигнал о том, что борьба с инфляцией дает результаты и создаются предпосылки для повышения доступности кредитования в перспективе. «Мы ожидаем, что дальнейшие шаги регулятора будут направлены на продолжение этой тенденции, что окажет позитивное влияние на экономику в целом и, в частности, на автомобильный рынок», — сказала она. Бойко добавила, что стоимость заемных средств повышает доступность покупки автомобиля в кредит. Из этого следует, что подобная тенденция поддержит спрос.

Однако о резком восстановлении говорить пока рано. «Даже небольшое движение ставки вниз способно активизировать отложенный спрос, который накопился в период жесткой монетарной политики. Тем не менее значительного бума в моменте ждать не стоит, так как рынок уже частично заложил эти ожидания в текущие цены», — подтвердил директор по работе с инвесторами ГК «Интерлизинг» Николай Алексеев.

На заседании 24 апреля ЦБ принял решение снизить ключевую ставку с 15 до 14,5 процента. Решение стало ожидаемым, к такому выводу склонялось большинство аналитиков. Они указывали, что остановить смягчение ДКП не позволяет замершая в последнее время инфляция, а увеличить шаг — неопределенность, связанная с ситуацией на Ближнем Востоке.