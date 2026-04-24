На Украине приготовились к массированному обстрелу

УНИАН: Украина ночью может подвергнуться массированному обстрелу

Украина может подвергнуться массированному обстрелу в ночь на 25 апреля. Об этом предупреждает агентство «УНИАН» в Telegram-канале.

По его данным, мониторинговые ресурсы зафиксировали признаки, указывающие на вероятный вылет стратегической авиации России для нанесения удара по территории Украины.

Как сообщает издание «Инсайдер», возможен налет дронов. Утверждается, что первые пуски уже состоялись.

21 апреля Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях.