Россия нанесла массированный удар по нескольким областям Украины

ВС России нанесли массированный удар по объектам в шести областях Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам в шести областях Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Ночью армия России атаковала объекты врага в Харьковской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях», — сказано в публикации.

Отмечается, что местные СМИ пишут об ударе по административному зданию в Харькове. Ночью в Сумах и Запорожье также прогремели взрывы.

Ранее в Одессе произошел полный блэкаут после налета 105 «Гераней». Дроны ударили по последней работающей подстанции «Таирово», из-за чего 90 процентов города осталось без света, воды и отопления, также наблюдались перебои со связью.