Бывший СССР
00:28, 24 апреля 2026

На Украине рассказали о потерявших по 40 килограмм веса военных ВСУ на позициях без еды

ТСН: Военные ВСУ падают в обморок из-за отсутствия пищи и воды
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Жена украинского военнослужащего рассказала ТСН о том, что бойцы ВСУ потеряли на позициях по 40 килограмм веса, они падают в обморок от отсутствия пищи и воды.

Проблемы со снабжением начались в декабре прошлого года. У военных не было нормальной связи, они не могли получать посылки от родных, по рации их не слышали или не хотели слышать. Украинцы провели без еды более 17 дней.

«Когда ребята заходили на позиции, то весили более 80–90 кг, а сейчас их вес около 50. Они — не одни такие», — пожаловалась супруга военнослужащего.

После того, как ситуация была предана огласке, Министерство обороны Украины сообщило, что «на эту ситуацию обратили внимание соответствующие командующие».

Ранее источник РИА Новости в силовых структурах рассказал, что в социальных сетях опубликовали фотографии солдат 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, которые длительное время находятся на позициях без еды и пьют дождевую воду.

