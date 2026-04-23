21:34, 23 апреля 2026

Стало известно о жестоком отношении командиров ВСУ к солдатам

Офицеры 30-й бригады ВСУ оставляют солдат на позициях без еды и с дождевой водой
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Командование 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) не считает прикомандированный личный состав за людей. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в силовых структурах рассказал, что в социальных сетях опубликовали фотографии солдат 14-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, которые длительное время находятся на позициях без еды и пьют дождевую воду. «На фотографиях прикомандированные военнослужащие, которых командование 14-й ОМБр передало в подчинение 30-й механизированной бригады», — отметил он.

Собеседник агентства добавил, что украинские офицеры уже традиционно» не считают прикомандированный личный состав за людей.

Ранее находящийся в плену у российских военнослужащих главный сержант 6-го батальона 122-й бригады теробороны Игорь Костин рассказал, что командование ВСУ могло отпустить солдат с передовой на сумском направлении, если они отдадут часть своей зарплаты.

