16:33, 24 апреля 2026Экономика

Набиуллина сравнила скорость снижения инфляции и возвращения людей на Луну

Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Инфляция в России вернется к целевому уровню в четыре процента гораздо быстрее, чем это сделали вновь отправившиеся к Луне люди. Такое сравнение привела председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина, говоря о сроках возвращения темпов роста цен к цели.

«Человечеству потребовалось 50 лет, чтобы вернуться на Луну. Мы тоже вернемся к инфляции в четыре процента, я в этом уверена. И уверена в том, что это произойдет гораздо быстрее», — отметила глава ЦБ на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку с 15 до 14,5 процента. В опубликованном по итогам принятого решения пресс-релизе отмечается, что показатели устойчивого роста цен в России пока остаются в диапазоне 4–5 процентов в пересчете на год, а в целом в 2026-м их уровень опустится до 4,5-5,5 процента.

Первый с 1972 года полет к Луне совершили в апреле 2026-го американские астронавты. Высадиться на нее в США планируют в 2028 году.

