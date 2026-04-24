Экономика
14:20, 24 апреля 2026

Банк России высказался о росте цен в 2026 году

Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Показатели устойчивого роста цен в России пока остаются в диапазоне 4–5 процентов в пересчете на год, а в целом в 2026 году их уровень снизится с нынешних 5,68 процента до 4,5–5,5 процента. Такой прогноз содержится в пресс-релизе Центробанка (ЦБ) РФ, опубликованном по итогам заседания совета директоров регулятора, снизившего ключевую ставку до 14,5 процента.

«Сохраняется существенная неопределенность со стороны внешних условий и параметров бюджетной политики», — отметили в ЦБ, уточнив, что целесообразность дальнейшего снижения ставки будет зависеть в том числе от устойчивости замедления инфляции.

Также Центробанк высказался о замедлении российской экономики, отмеченном в начале года, объяснив его подстройкой к налоговым изменениям, а также большим, чем обычно, количеством нерабочих дней и влиянием плохой погоды.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал замедление инфляции в России абсолютно устойчивой тенденцией.

