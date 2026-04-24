13:17, 24 апреля 2026

Названа причина смертельной катастрофы в аэропорту в США

Fox News: Ошибка диспетчера стала причиной катастрофы в аэропорту Нью-Йорка
Зарина Дзагоева
Фото: Seth Wenig / AP

Одной из причин смертельной катастрофы в аэропорту Нью-Йорка, США, 22 апреля названа ошибка авиадиспетчеров. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Уточняется, что к трагедии привело стечение обстоятельств. В первую очередь, диспетчеры разрешили пожарной машине выехать на взлетно-посадочную полосу, когда самолет авиакомпании Air Canada уже приближался. В ходе расследования также установлено, что были проблемы с сигнальными огнями, на пожарном транспорте не оказалось транспондеров, а диспетчеры были загружены в момент происшествия.

Авария произошла 22 марта около 23:40. Самолет только осуществил посадку и ехал по взлетно-посадочной полосе со скоростью 48 километров в час, перед тем как произошло столкновение с пожарной машиной. Два пилота не выжили.

