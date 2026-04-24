Пашинян объяснил отказ от Карабаха геноцидом армян

Пашинян: Потеря Карабаха связана с наследием геноцида

Геноцид армянского народа, произошедший в годы Первой мировой войны, стал результатом геополитических интриг, поэтому перед Ереваном стоит задача не повторять трагедию и не ввязываться в новые конфликты, в том числе за Нагорно-Карабахский регион. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«По вашему — граждан Армении — наказу мы продемонстрировали решительность для более глубокого понимания пережитого в прошлом и периодически повторяющейся истории для недопущения повторения этой истории, превращения будущего в светлое (...) Для осуществления этой исторической цели нам необходимо прекратить поиски родины за пределами международно признанной территории», — сказал политик.

Об этом глава армянского правительства заявил в обращении по случаю 111-й годовщины геноцида армян в Османской империи. Пашинян также сослался на данные армянской академии наук, по мнению которой эта трагедия стала возможна из-за «борьбы международных игроков друг против друга». Он добавил, что неучастие Армении в каких-либо конфликтах является залогом сохранения государственности.

26 марта Пашинян обвинил представителей упраздненной Нагорной Карабхской республики в «гонке геноцидов». Политик добавил, что в регионе Южного Кавказа «все обвиняют всех в геноциде». По его словам, порождает новые разговоры об этом явлении.