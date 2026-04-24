12:42, 24 апреля 2026Россия

Перечислены цели ответных ударов России по объектам Украины за неделю

Минобороны России заявило о шести групповых ударах по объектам Украины за неделю
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

За неделю с 18 по 24 апреля Российская армия в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесла шесть групповых ударов по объектам Украины. Пораженные цели журналистам перечислили в Минобороны России в ходе брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, о также ударными беспилотниками. Атакованы предприятия военно-промышленного комплекса, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), военные аэродромы, места сборки, хранения и подготовки дронов к запуску, а также временные базы вооруженных формирований.

Согласно официальным данным Минобороны России, за неделю Киев потерял порядка 8 225 военнослужащих. Российскими бойцами взяты под контроль два населенных пункта.

Ранее начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в течение марта-апреля российские войска свыше 30 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории. С начала года под контроль российских войск перешли более 1700 квадратных километров и 80 населенных пунктов.

