Песков оценил санкции ЕС против Киргизии

Песков: Бишкек в отношениях с Москвой действует исходя из собственных интересов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя санкции Евросоюза в отношении Киргизии, заявил, что Бишкек в отношениях с Москвой действует исходя из собственных интересов, а сотрудничество между странами носит взаимовыгодный характер. Об этом он заявил в комментарии Первому каналу.

«Если страна что-то делает ради своих интересов, то значит это дает определенную выгоду», — пояснил он.

Песков добавил, что сотрудничество России и Киргизии носит взаимовыгодный характер в экономическом плане.