Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
06:31, 24 апреля 2026

Полицейские раскрыли подробности перестрелки в Биробиджане

В Биробиджане мужчина угрожал полицейским оружием, его ранили
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Биробиджане неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что нашел на улице пистолет. Он пригрозил, что если на место не приедут сотрудники полиции и не заберут оружие, он его применит. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Еврейской автономной области.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Там они обнаружили звонившего мужчину — он вел себя агрессивно и направлял на правоохранителей предмет, внешне похожий на пистолет, угрожая выстрелить. «Поскольку действия нападавшего несли явную угрозу для жизни и здоровья правоохранителей, в соответствии с законом "О полиции" сотрудником патрульно-постовой службы было произведено два предупредительных выстрела в воздух и выстрел в направлении злоумышленника», — говорится в сообщении.

В результате агрессор был ранен в ногу. Его госпитализировали, оружие изъяли — по предварительным данным, это пневматический пистолет. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что мужчина якобы первым открыл огонь, а затем забаррикадировался в машине и отказывался выходить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok