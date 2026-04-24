Полицейские раскрыли подробности перестрелки в Биробиджане

В Биробиджане мужчина угрожал полицейским оружием, его ранили

В Биробиджане неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что нашел на улице пистолет. Он пригрозил, что если на место не приедут сотрудники полиции и не заберут оружие, он его применит. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Еврейской автономной области.

На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Там они обнаружили звонившего мужчину — он вел себя агрессивно и направлял на правоохранителей предмет, внешне похожий на пистолет, угрожая выстрелить. «Поскольку действия нападавшего несли явную угрозу для жизни и здоровья правоохранителей, в соответствии с законом "О полиции" сотрудником патрульно-постовой службы было произведено два предупредительных выстрела в воздух и выстрел в направлении злоумышленника», — говорится в сообщении.

В результате агрессор был ранен в ногу. Его госпитализировали, оружие изъяли — по предварительным данным, это пневматический пистолет. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что мужчина якобы первым открыл огонь, а затем забаррикадировался в машине и отказывался выходить.