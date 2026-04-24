Россиянин устроил перестрелку с полицией рядом с детской площадкой

Shot: В Биробиджане мужчина устроил перестрелку с полицией

Неизвестный мужчина в Биробиджане открыл огонь во дворе дома неподалеку от детской площадки. Его целью стали полицейские, сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, местные жители услышали выстрелы и сирены на улице Шолом-Алейхема. Они увидели, что неизвестный ведет огонь по полицейским. «Затем подозреваемый заперся в машине и не собирался выходить», — говорится в сообщении.

Спустя некоторое время он предпринял попытку к бегству, однако был жестко задержан сотрудниками правоохранительных органов. Пока неизвестно, что послужило мотивом такого поступка. Официальная информация не поступала.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом ворвался в больницу Махачкалы и напал на врачей. Пострадали два человека, один из них оказался в реанимации.