Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:18, 24 апреля 2026Силовые структуры

Пожилая россиянка подбила соратников на серию терактов в городе

В Хабаровске 59-летняя женщина пойдет под суд за подготовку серии поджогов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Хабаровске 59-летняя россиянка предстанет перед судом по делу о покушении на террористический акт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, пожилая хабаровчанка являлась приверженкой террористического сообщества, обучилась изготовлению зажигательных устройств и взрывчатки в бытовых условиях. После она убедила двух соратников из числа жителей города совершить серию поджогов на стратегических объектах Хабаровска.

Деятельность диверсионной группы удалось пресечь сотрудникам регионального управления ФСБ. Свою вину обвиняемая признала частично, заявив что в ее планах не было причинять вред российским военнослужащим.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы 17-летнего жителя Омска за теракт на железной дороге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok