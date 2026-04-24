Пожилая россиянка подбила соратников на серию терактов в городе

В Хабаровске 59-летняя женщина пойдет под суд за подготовку серии поджогов

В Хабаровске 59-летняя россиянка предстанет перед судом по делу о покушении на террористический акт. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, пожилая хабаровчанка являлась приверженкой террористического сообщества, обучилась изготовлению зажигательных устройств и взрывчатки в бытовых условиях. После она убедила двух соратников из числа жителей города совершить серию поджогов на стратегических объектах Хабаровска.

Деятельность диверсионной группы удалось пресечь сотрудникам регионального управления ФСБ. Свою вину обвиняемая признала частично, заявив что в ее планах не было причинять вред российским военнослужащим.

Ранее Второй Восточный окружной военный суд приговорил к 6,5 года лишения свободы 17-летнего жителя Омска за теракт на железной дороге.