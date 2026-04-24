Привычка ходить без одежды сыграла с девушкой злую шутку при приготовлении еды

Пользовательница Reddit с ником Corvid_minded рассказала, как привычка ходить без одежды по дому сыграла с ней злую шутку при приготовлении еды. По словам 24-летней девушки, она решила испечь хлеб на закваске.

«Для понимания ситуации: моя грудь имеет тенденцию провисать. Не могу сказать, что она колышется у пальцев ног, но у меня определенно большой бюст, и на него, к сожалению, влияет гравитация. Если вы хоть что-то знаете о хлебе на закваске, то понимаете, насколько горячей должна быть духовка — около 230 градусов. Когда я попыталась поставить закваску в нее, дверца была под углом примерно 45 градусов. Я наклонилась и тут же почувствовала ожог на правом соске», — написала девушка.

Она закричала от боли, едва не выронив из рук чугунную кастрюлю. После этого она бросилась промывать обожженное место холодной водой, а затем даже была вынуждена перебинтовать грудь.

«Не думала, что выпечка — это занятие, требующее спортивного бюстгальтера, но, очевидно, мне стоит как-то закрепить грудь и одеться. По крайней мере, закваска получилась отличной!» — заключила автор.

