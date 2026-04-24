Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:53, 24 апреля 2026

В России заявили о проходимцах с наградами «Вагнера» и назвали способ их вычислить

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» назвали способ, который должен помочь россиянам вычислить мошенников, притворяющихся бойцами частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», — они выложили список наград расформированного подразделения. Пост опубликован в Telegram.

В списке, который выложили авторы поста, значатся награды ЧВК за участие в спецоперации, а также за кампанию в Сирии и боевые действия в Ливии.

  • Платиновая звезда Героя ЧВК «Вагнер»
  • Черный окопный крест (за бои в Ливии присуждался аналогичный Белый крест)
  • Серебряный и Золотой кресты «За отвагу и Мужество»
  • Орден «За победу над ИГИЛ» (ИГ, ИГИЛ; запрещенная в РФ террористическая организация)
  • Медаль «За вклад в победу над ИГИЛ в Сирии»
  • Медаль «За освобождение Канасбы» (вручавшаяся по итогу боев за Пальмиру)
  • Памятная медаль «Не побежден, не сломлен» (посвящена бою 2018 года с отрядами курдов под прикрытием авиации США)
  • Медаль «За победу над терроризмом в Сирии»
  • Памятная медаль «За вклад в борьбу с терроризмом Лимала» (за бои в Мозамбике)
  • Медаль ЧВК «Зачистка» (за бои в ЦАР)
  • Медаль «За взятие Попасной»
  • Медаль «За отвагу»
  • Медаль «За взятие Соледара»
  • Медаль «Бахмутская мясорубка»
  • Медаль «За взятие Бахмута»
  • Медаль «За участие в проекте 42174» (вручалась участникам СВО в рядах ЧВК из числа бывших заключенных)
  • Медаль «За содействие ЧВК Вагнер»
  • Медаль «За спасение раненых бойцов»
  • Медаль «Второй Фронт»
  • Знак «За ранение»
  • Отличительный знак «За безупречную работу в ЧВК Вагнер» (трех степеней, изготавливались из меди, серебра и золота)

«Когда видите проходимцев, у которых есть награды якобы "Вагнера", но они не соответствуют списку, то можете смело утверждать, что перед вами мошенник и мразь, не имеющая отношения к компании», — заявили авторы канала. ДШРГ «Русич» назвали опубликованный список полным.

Ранее сообщалось о скандале, который возник из-за редчайшей награды ЧВК — платиновой звезды Героя, которую надел на себя связанный с «Ахматом» военкор и военблогер Михаил Негматов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok