В скандале из-за редчайшей награды «Вагнер» у военкора «Ахмата» появились новые детали

В «Вагнере» заявили о награждении военкора «Ахмата» Негматова слившимся бойцом

К награждению военкора «Ахмата» Михаила Негматова платиновой звездой — редчайшей медалью частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» — может быть причастен один из «слившихся» со спецоперации командиров, который состоял в ЧВК лишь две недели. Новые детали скандала появились в публикации связанного с ЧВК Telegram-канала «Белые дяди в Африке», авторы которого сослались на информацию напрямую из отдела кадров компании.

По информации авторов канала, награду Негматову выписал Игорь Крупкин, который представляется как экс-командир 3 ШО, третьего «штурмового отделения» (в самой ЧВК была принята расшифровка ШО как штурмового отряда — именно это словосочетание используется бывшими бойцами, а также упоминается в сообщениях пресс-службы основателя «Вагнера» Евгения Пригожина). В сообщении, которое цитирует портал, говорится, что Крупкин не имел права выписать столь высокой награды.

«Крупкин (...), который 2 недели проработал в W и потом запятисотился с якобы контузией и слился с СВО. Он, естественно, не имея никакого отношения к наградному отделу W, с некими неустановленными "бойцами" "приняли решение" наградить подделкой Михаила Негматова», — утверждают авторы канала.

Также в публикации канала был опубликован подписанный Крупкиным «наградной лист» и фото коробки от платиновой звезды, которые сильно отличаются от тех, что выдавались компанией официально.

Негматова обвинили в неправомерном ношении высшей награды ЧВК «Вагнер» — «платиновой звезды героя». За всю историю ЧВК эту медаль получили лишь несколько десятков человек. На странице военкора «Ахмата» обнаружились фотографии, на которых он с этой медалью на одежде запечатлен рядом с депутатом Госдумы и председателем «Справедливой России» Сергеем Мироновым, сотрудником Духовного управления мусульман РФ и командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым.

Сам Негматов не комментировал скандал из-за награды.