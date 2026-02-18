Военкора «Ахмата» обвинили в незаконном ношении редчайшей награды «Вагнера»

Военкора «Ахмата» Негматова обвинили в незаконном ношении звезды героя «Вагнера»

Военкора «Ахмата» Михаила Негматова обвинили в незаконном ношении редчайшей награды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» — «платиновой звезды» героя ЧВК. Обвинения содержатся в публикации ветерана специальной военной операции (СВО) Евгения Гольмана.

В своем канале Гольман репостнул запись закрытого сообщества «Доска позора», в которой собраны несколько фотографий с Негматовым в одежде в стиле милитари с приколотой «платиновой звездой», которую он надел на манер звезды Героя России, и медалью, напоминающей вагнеровский окопный крест. В публикации говорится, что все обладатели платиновой звезды «Вагнера» известны, и вручалась она лишь за исключительные воинские заслуги.

«Очередной "звездопад" (...) Михаил, поздравляю, мы вас заметили», — говорится в публикации «Доски позора».

Михаил Негматов (слева) и Апти Алаудинов Фото: Михаил Негматов / VKontakte

Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин сообщал, что подобная награда вручается в основном рядовому и сержантскому составу, командиры же могут получить ее лишь посмертно. Из его слов следует, что награда является редчайшей — по состоянию на март 2023 года было вручено всего 26 таких медалей, а уже к концу года «Вагнер» был расформирован после вооруженного мятежа.

Вместе со скандально известным экс-депутатом Максимом Барановым Негматов состоит в «Общине дружбы народов». О какой-либо связи Негматова с «Вагнером» неизвестно. В благодарственном письме министерства культуры Чечни он называется военкором спецназа «Ахмат». Также Негматов упоминается в СМИ как член команды одобрявшего многоженство Духовного управления мусульман РФ.

Обвинения в незаконном ношении награды Негматов не комментировал.

Похожий случай произошел ранее с экс-бойцом «Ахмата» Айказом Караманяном. Его поймали на ношении имитирующих звезды Героя России сувенирных значков — с ними он приходил читать лекции в российские школы.

