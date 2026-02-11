Прозванный «ряженым героем» ахматовец пришел с лекцией в школу с медалью с маркетплейса

Прозванный «ряженым героем» экс-ахматовец Айказ Караманян пришел в школу в Сочи с лекцией с медалью-сувениром, которая продается на российских маркетплейсах. Об этом стало известно из публикации связанной с «Ахматом» военблогера с позывным Индия в Telegram.
Cудя по выложенным Индией кадрам, Караманян надел на мероприятие парадную форму с орденом спецназа «Ахмат», десятком наградных планок и медалью, которая имитирует золотую звезду Героя России — знак «Герой казачества», который продается в интернете и стоит от 400 до 700 рублей. Этот знак Караманян надел так же, как носят звезду Героя России — выше всех прочих наград на левой стороне груди. Две другие медали, которые имитируют звезды Героя России, россиянин надевать на форму не стал.
Из открытых источников известно, что Караманян имеет следующие награды:
- Сувенирная звезда «Герой СВО»
- Неофициальная звезда «Герой казачества»
- Сувенирная звезда, имитирующая звезду Героя России
- Медаль «За храбрость II степени»
- Орден «Ахмат-спецназ»
- Медаль «Участнику специальной военной операции»
- Медаль «За участие в боевых действиях»
- Медаль «Святая Русь»
- Орден «За заслуги»
- Орден «100 лет Военной разведке»
- Медаль «Дело веры»
- Медаль «Доброволец»
- Медаль «Военная разведка»
- Медаль «За освобождение Луганской и Донецкой народных республик»
- Медаль «За освобождение Донбасса»
- Медаль «Георгиевский крест I степени»
- Медаль «Георгиевский крест II степени»
- Медаль Георгиевский крест III степени
- Медаль «Георгиевский крест IV степени»
- Медаль «За ратную доблесть»
- Медаль Суворова
- Медаль «За мужество и отвагу»
- Крест «Спецназ»
- Знак «Участник СВО»
Кроме того, на кадрах видно, что Караманян вновь появился на публике с погонами капитана. При этом публицист и ветеран спецоперации Евгений Рассказов утверждал, что бывший ахматовец дослужился лишь до младшего сержанта.
Во время мероприятия ученики школы по команде Караманяна скандировали «Ахмат — сила».
Скандал с участием Караманяна разгорелся после публикации члена Общественной палаты России Екатерины Колотовкиной, которая рассказала, что встретила на заправке «ряженых героев». Тогда за ахматовца публично заступился командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он заявил, что Караманян четыре месяца служил в одном из штурмовых отрядов подразделения и выполнял задачи «на переднем крае линии боевого соприкосновения».