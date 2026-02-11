Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
11:15, 11 февраля 2026

Прозванный «ряженым героем» ахматовец пришел с лекцией в школу с медалью с маркетплейса

Прозванный ряженым героем ахматовец Караманян пришел в школу с медалью-сувениром
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Прозванный «ряженым героем» экс-ахматовец Айказ Караманян пришел в школу в Сочи с лекцией с медалью-сувениром, которая продается на российских маркетплейсах. Об этом стало известно из публикации связанной с «Ахматом» военблогера с позывным Индия в Telegram.

Cудя по выложенным Индией кадрам, Караманян надел на мероприятие парадную форму с орденом спецназа «Ахмат», десятком наградных планок и медалью, которая имитирует золотую звезду Героя России — знак «Герой казачества», который продается в интернете и стоит от 400 до 700 рублей. Этот знак Караманян надел так же, как носят звезду Героя России — выше всех прочих наград на левой стороне груди. Две другие медали, которые имитируют звезды Героя России, россиянин надевать на форму не стал.

Какие награды есть у Айказа Караманяна?

Из открытых источников известно, что Караманян имеет следующие награды:

  • Сувенирная звезда «Герой СВО»
  • Неофициальная звезда «Герой казачества»
  • Сувенирная звезда, имитирующая звезду Героя России
  • Медаль «За храбрость II степени»
  • Орден «Ахмат-спецназ»
  • Медаль «Участнику специальной военной операции»
  • Медаль «За участие в боевых действиях»
  • Медаль «Святая Русь»
  • Орден «За заслуги»
  • Орден «100 лет Военной разведке»
  • Медаль «Дело веры»
  • Медаль «Доброволец»
  • Медаль «Военная разведка»
  • Медаль «За освобождение Луганской и Донецкой народных республик»
  • Медаль «За освобождение Донбасса»
  • Медаль «Георгиевский крест I степени»
  • Медаль «Георгиевский крест II степени»
  • Медаль Георгиевский крест III степени
  • Медаль «Георгиевский крест IV степени»
  • Медаль «За ратную доблесть»
  • Медаль Суворова
  • Медаль «За мужество и отвагу»
  • Крест «Спецназ»
  • Знак «Участник СВО»

Кроме того, на кадрах видно, что Караманян вновь появился на публике с погонами капитана. При этом публицист и ветеран спецоперации Евгений Рассказов утверждал, что бывший ахматовец дослужился лишь до младшего сержанта.

Во время мероприятия ученики школы по команде Караманяна скандировали «Ахмат — сила».

Скандал с участием Караманяна разгорелся после публикации члена Общественной палаты России Екатерины Колотовкиной, которая рассказала, что встретила на заправке «ряженых героев». Тогда за ахматовца публично заступился командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он заявил, что Караманян четыре месяца служил в одном из штурмовых отрядов подразделения и выполнял задачи «на переднем крае линии боевого соприкосновения».

