Прозванный «ряженым героем» ахматовец пришел с лекцией в школу с медалью с маркетплейса

Прозванный ряженым героем ахматовец Караманян пришел в школу с медалью-сувениром

Прозванный «ряженым героем» экс-ахматовец Айказ Караманян пришел в школу в Сочи с лекцией с медалью-сувениром, которая продается на российских маркетплейсах. Об этом стало известно из публикации связанной с «Ахматом» военблогера с позывным Индия в Telegram.

Cудя по выложенным Индией кадрам, Караманян надел на мероприятие парадную форму с орденом спецназа «Ахмат», десятком наградных планок и медалью, которая имитирует золотую звезду Героя России — знак «Герой казачества», который продается в интернете и стоит от 400 до 700 рублей. Этот знак Караманян надел так же, как носят звезду Героя России — выше всех прочих наград на левой стороне груди. Две другие медали, которые имитируют звезды Героя России, россиянин надевать на форму не стал.

Какие награды есть у Айказа Караманяна? Из открытых источников известно, что Караманян имеет следующие награды:

Сувенирная звезда «Герой СВО»

Неофициальная звезда «Герой казачества»

Сувенирная звезда, имитирующая звезду Героя России

Медаль «За храбрость II степени»

Орден «Ахмат-спецназ»

Медаль «Участнику специальной военной операции»

Медаль «За участие в боевых действиях»

Медаль «Святая Русь»

Орден «За заслуги»

Орден «100 лет Военной разведке»

Медаль «Дело веры»

Медаль «Доброволец»

Медаль «Военная разведка»

Медаль «За освобождение Луганской и Донецкой народных республик»

Медаль «За освобождение Донбасса»

Медаль «Георгиевский крест I степени»

Медаль «Георгиевский крест II степени»

Медаль Георгиевский крест III степени

Медаль «Георгиевский крест IV степени»

Медаль «За ратную доблесть»

Медаль Суворова

Медаль «За мужество и отвагу»

Крест «Спецназ»

Знак «Участник СВО»

Кроме того, на кадрах видно, что Караманян вновь появился на публике с погонами капитана. При этом публицист и ветеран спецоперации Евгений Рассказов утверждал, что бывший ахматовец дослужился лишь до младшего сержанта.

Во время мероприятия ученики школы по команде Караманяна скандировали «Ахмат — сила».

Скандал с участием Караманяна разгорелся после публикации члена Общественной палаты России Екатерины Колотовкиной, которая рассказала, что встретила на заправке «ряженых героев». Тогда за ахматовца публично заступился командир «Ахмата» генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Он заявил, что Караманян четыре месяца служил в одном из штурмовых отрядов подразделения и выполнял задачи «на переднем крае линии боевого соприкосновения».