Путин почтил память жертв геноцида армян

Путин почтил память жертв геноцида армянского народа

Президент России Владимир Путин почтил память жертв геноцида армянского народа по случаю 111-й годовщины трагических событий. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа — одной из самых страшных трагедий XX столетия. Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир», — отмечается в документе.

Путин также напомнил, что Российская империя уже в мае 1915 года опубликовала совместную с Францией и Великобританией декларацию, осуждавшую насилие в отношении армян как преступление против человечества. Российский лидер также назвал армян дружественным народом, пожелав ему благополучия и сохранения национальной самобытности.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что закавказская республика должна отказаться от своих претензий на Нагорно-Карабахский регион. Причиной тому он назвал наследие геноцида.