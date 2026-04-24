Бывший СССР
11:53, 24 апреля 2026

Путин почтил память жертв геноцида армян

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Президент России Владимир Путин почтил память жертв геноцида армянского народа по случаю 111-й годовщины трагических событий. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня мы склоняем головы перед памятью сотен тысяч жертв геноцида армянского народа — одной из самых страшных трагедий XX столетия. Жестокая расправа над беззащитными, ни в чем не повинными людьми, которые были убиты, ранены, изгнаны из родных городов и поселков, потрясла весь цивилизованный мир», — отмечается в документе.

Путин также напомнил, что Российская империя уже в мае 1915 года опубликовала совместную с Францией и Великобританией декларацию, осуждавшую насилие в отношении армян как преступление против человечества. Российский лидер также назвал армян дружественным народом, пожелав ему благополучия и сохранения национальной самобытности.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что закавказская республика должна отказаться от своих претензий на Нагорно-Карабахский регион. Причиной тому он назвал наследие геноцида.

    Последние новости

    Примаков объявил об уходе с должности главы Россотрудничества

    Анонсирован новый обмен России и Украины военнопленными

    Медведев заявил о последовательном увековечивании памяти Героев России

    Москвич нашел в своем туалете красную змею

    В благоустройстве российского города не нашли вины бывшей главы и директора «Порядка»

    Маск объявил о запуске производства роботизированных такси

    Rox представил в Пекине спецверсию внедорожника для России

    Медведев рассказал о подвигах участников СВО словами «вновь ведут борьбу с неонацизмом»

    Захарова решила «зажечь» с «Бурановскими бабушками»

    России спрогнозировали снижение урожая ключевой агрокультуры

    Все новости
