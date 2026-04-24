Путин поговорил с бойцами из добровольческой бригады ЛДПР

Путин поговорил с бойцами из ЛДПР, которые работают на краматорском направлении

Президент России Владимир Путин поговорил с бойцами добровольческой бригады ЛДПР «Невский», которые работают на краматорском направлении. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства встретился с ними на выставке в столичном «Манеже», приуроченной к 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

Командующий «Невским» Алексей Верещагин рассказал Путину, что бригада была сформирована в 2022 году. Сейчас бойцы из бригады выполняют боевые задачи на краматорском направлении и продвигаются вперед, заверил командир.

Позже президент РФ отдельно побеседовал с Верещагиным без камер.

В 2026 году Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Ранее в Кремле подчеркнули, что Путин состоял в очень содержательном диалоге с Жириновским. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также назвал пророческими многие заявления политика, включая ситуацию на Ближнем Востоке.