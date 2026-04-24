В Кремле рассказали об отношении к Жириновскому

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал об отношении к основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, отметив уникальность политика. Его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь российского президента также указал на высокую образованность Жириновского, о которой «многие забывают за полнотой его эмоциональных выступлений».

«Как политик он уникален своими эмоциями, своим взрывным характером. Но то, о чем многие не знают, это, наверное, его образованность. Он был человеком огромных знаний», — сказал Песков, подчеркнув, что его всегда восхищали эти качества Жириновского.

В 2026 году Жириновскому исполнилось бы 80 лет. Ранее Песков заявлял, что президент России Владимир Путин состоял в очень содержательном диалоге с Жириновским. В Кремле также назвали пророческими многие заявления политика, включая ситуацию на Ближнем Востоке.