06:01, 24 апреля 2026

Раскрыта загадка найденных в реке останков голой женщины

Юлия Юткина
Кадр: NBC 7 San Diego

В США раскрыли одну из загадок голой женщины, чьи останки нашли в реке недалеко от горячих источников Сайкс. Об этом сообщает New York Post.

37-летнюю Джоанну Шилдс нашли 9 апреля. По словам одного из друзей женщины, она ушла к реке и долго не возвращалась, поэтому он решил проверить ее. Женщина лежала в воде без одежды лицом вниз. «Я не видел никакой крови. Она была бледной», — рассказал другой друг Шилдс.

На голове женщины обнаружили рану, а ее шея была покрыта странными отметинами. Сначала предполагалось, что это следы удушья. Однако сейчас полиция утверждает, что шею Шилдс просто искусали насекомые. Скорее всего, это были муравьи.

Расследование продолжается. Полиция ждет заключения судмедэкспертов.

Ранее сообщалось, что в Канаде раскрыли тайну личности мужчины, чьи останки нашли в озере Онтарио в 1992 году. На нем были две пары джинсов, две футболки и две кожаные куртки.

