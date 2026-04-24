Разбегающиеся от российских полицейских мужчины после погони в стиле экшен попали на видео

14:29, 24 апреля 2026

В Крыму полиция со стрельбой догнала машину с мужчинами, за рулем был пьяный
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Крыму полицейские со стрельбой догнали автомобиль с мужчинами под управлением пьяного водителя. Видео погони за нарушителем в стиле экшен предоставили «Ленте.ру» в Госавтоинспекции России.

Инцидент произошел в селе Придорожное. На кадрах видно, как инспекторы ДПС преследуют по полевой дороге ВАЗ-21102, они предупреждают водителя о применении табельного оружия, делают предупредительный выстрел, а затем открывают огонь по колесам. Машина на полном ходу влетает в открытые ворота, рядом стоящий молодой человек закрывает их прямо перед полицейскими. Тем временем из ВАЗа выскакивают мужчины и разбегаются в разные стороны.

Тем не менее полицейские задержали водителя. На видео он сидит в салоне служебного автомобиля, ему зачитывают протокол.

Задержанный является 21-летним жителем Джанкойского района без водительского удостоверения. От прохождения медосвидетельствования на опьянение он отказался. В отношении него составлено несколько административных материалов.

Автомобиль помещен на спецстоянку. Нарушителю грозит наказание в виде административного ареста до 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Москве на Алтуфьевском шоссе водитель каршеринга сбил двух женщин, пытаясь скрыться от полиции.

