14:45, 24 апреля 2026

Россиянам подсказали способ не разориться на плохом зрении

Врач Щемеров: Делать лазерную коррекцию зрения лучше в период с 18 до 45 лет
Александра Лисица
Александра Лисица

Фото: Kittyfly / Shutterstock / Fotodom

Офтальмолог сети оптик «Счастливый взгляд» Николай Щемеров рассказал, что выгоднее и удобнее для коррекции зрения, — очки, линзы или операция. О том, как не разориться на плохом зрении, он поговорил с «Лентой.ру».

При выборе способа коррекции зрения он призвал оценивать не то, сколько человек заплатил в моменте, а то, сколько он будет отдавать в будущем на регулярной основе. Он признал, что самым доступным и привычным вариантом коррекции остаются очки. Однако за десять лет, по подсчетам врача, среднестатистический пользователь тратит на очки от 50 до 150 тысяч рублей и выше.

Контактные линзы комфортнее очков, продолжил Щемеров, но вместе с тратами на растворы такой способ коррекции зрения обойдется в 250-600 тысяч рублей за десять лет. В свою очередь, стоимость операции на глазах варьируется от 80 до 250 тысяч рублей за оба глаза в зависимости от технологии, и уже на горизонте трех-пяти лет операция начинает окупать себя, признал Щемеров.

Однако ее эффект сохраняется не навсегда, обратил внимание он. «Делать лазерную коррекцию лучше в период от 18 до 45 лет. До этого зрительная система нестабильна, а после уже начинается возрастное ухудшение зрения. Важно понимать, что операция не отменяет того, что с возрастом зрение вблизи может снижаться. Это необратимый процесс и спустя время пациенту понадобятся очки для чтения. Также у операции есть довольно много противопоказаний», — отметил специалист.

Ранее врач-офтальмолог Виктория Баласанян предупредила, что длительное негативное эмоциональное состояние влияет на все органы, и зрительная система — одна из первых, кто принимает на себя этот удар. Особенно опасен, по словам специалиста, симбиоз стресса и гипертонии, при которой страдают кровеносные сосуды, немалая часть которых находится на дне глазного яблока, объяснила Баласанян.

