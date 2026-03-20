Врач предупредила о влиянии стресса и скачков давления на зрение

Окулист Баласанян предупредила о влиянии стресса и скачков давления на зрение

Длительное негативное эмоциональное состояние влияет на все органы, и зрительная система — одна из первых, кто принимает на себя этот удар, рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, руководитель клинического департамента детских глазных клиник «Ясный взор» Виктория Баласанян. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила о влиянии стресса и скачков давления на здоровье глаз.

«Когда мы долго нервничаем, может начать двоиться перед глазами, появляется беспричинное ощущение рези, или все может расплываться. Это не потому, что попала соринка, а потому что это особое состояние возбуждения нервных рецепторов. Если глаза начали реагировать, дальше начнет реагировать сердечно-сосудистая система, а это уже может быть опасно не только для качества жизни, но и для жизни как таковой», — сообщила врач.

Особенно опасен, по словам специалиста, симбиоз стресса и гипертонии, при которой страдают кровеносные сосуды, немалая часть которых находится на дне глазного яблока, объяснила Баласанян.

Основная их роль — питание сетчатки, которая отвечает за наше зрение. Сосуды сетчатки — особо тонкие и чувствительные к повышенному давлению. Перепады артериального давления нарушают нормальный кровоток: артерии сетчатки неравномерно расширяются и уплотняются, сетчатка отекает, на ней появляются точечные кровоизлияния. Каждый замечал, как на белке глаза появляется "красная сеточка"? Это тревожный сигнал Виктория Баласанян офтальмолог

Если игнорировать эту проблему, последствия могут быть самыми тяжелыми, предостерегла Баласанян. Так, гипертония повышает риск тромбоза мельчайших вен и артерий сетчатки. Застой крови приводит к отеку, падению остроты зрения, а со временем — к атрофии или отслоению сетчатки. Кроме того, гипертоническая ретинопатия может вызвать повышение внутриглазного давления, а потом к глаукоме, а она, в свою очередь, к слепоте. И наконец, артериальная гипертония ускоряет развитие других глазных заболеваний: возрастной дегенерации желтого пятна, диабетической ретинопатии.

«Чтобы этого избежать, важно правильно лечить основное заболевание и ни в коем случае нельзя бросать таблетки от давления без консультации с лечащим врачом, даже если кажется, что самочувствие улучшилось», — поделилась офтальмолог.

Бороться со стрессом, по словам медика, можно не только с помощью лекарств. Помогает и полноценный сон не менее 7-8 часов, ходьба на свежем воздухе — после 40 необходимо проходить 3-4 километра ежедневно. Если нет возможности прогуляться, врач посоветовала выполнять простое, но эффективное упражнение «Черный цвет».

«Нужно выключить свет в комнате, закрыть глаза, откинуться на спинку кресла и начать представлять перед глазами интенсивный черный цвет. Обычно мы видим белые или серо-белые "облака" — это следствие возбуждения сетчатки и нервных окончаний. Мысленно постарайтесь сделать их черными, добейтесь ощущения абсолютно черной пелены перед глазами. Делайте эту медитацию в течение 2-4 минут, и вы почувствуете, как напряжение уходит», — пояснила Баласанян.

Ранее офтальмолог Игорь Азнаурян дал советы по организации рабочего места и настройке монитора для защиты глаз.