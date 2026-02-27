Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 28 февраля 2026Забота о себеЭксклюзив

Офтальмолог дал советы по настройке монитора для защиты глаз

Окулист Азнаурян: Блики на экране от света увеличивают нагрузку на глаза
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Dmytro Buianskyi / Shutterstock / Fotodom

Наши глаза созданы природой, чтобы смотреть вдаль, мы же заставляем их целыми днями фокусироваться на плоском экране прямо перед носом, за что зрительная система расплачивается растущим риском близорукости и синдромом сухого глаза, сообщил детский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян. В беседе с «Лентой.ру» он дал советы по настройке монитора для защиты глаз.

Профилактика проблем со зрением начинается с грамотной организации рабочего места, указал врач. В первую очередь он призвал не сидеть за ноутбуком на диване, в кресле или кровати, так как искривленное положение позвоночника, особенно в шейном отделе, может привести к ухудшению зрения.

Офтальмолог также посоветовал выбирать для полноценного восьмичасового рабочего дня большой монитор с диагональю не менее 20 дюймов (50 сантиметров). Кроме того, экран должен быть с высоким разрешением, так как чем оно выше, тем четче отображается картинка или текст.

Безопасно находиться рядом с техникой в течении долгого времени на расстоянии «вытянутой руки»: сидя в кресле, положите руку на стол, и расположите монитор в том месте, где заканчиваются ваши пальцы. Конечно, все зависит от роста людей и длины их верхних конечностей, но, как правило, это расстояние варьируется в диапазоне 50- 70 сантиметров

Игорь Азнаурянофтальмолог

Не менее важно продумать расположение рабочего места. Солнечный или искусственный свет не должен попадать на экран, чтобы блики не увеличивали нагрузку на зрение, обозначил специалист.

Одна из причин развития близорукости — слишком яркий или тусклый свет монитора, предупредил Азнаурян.

«Яркость нужно выставлять так, чтобы она соотносилась с освещением комнаты. В ней светло? Делайте яркость повыше. Когда стемнело, убавляйте. Компьютер не должен быть светящимся в темноте прожектором. Ориентируйтесь на собственные ощущения, вам должно быть комфортно. Контрастность обычно выставляют среднюю. Цветовая температура должна быть разной в течение дня. Мой совет: днем делайте ее холоднее, к вечеру — теплее», — поделился врач.

Размер шрифта он рекомендовал корректировать под собственное удобство, чтобы не нужно было постоянно щурится или «прилипать носом» к монитору.

Материалы по теме:
Лобковые парики, калечащие операции и странные лайфхаки для сна. На что шли люди ради красоты и здоровья в 2025 году?
Лобковые парики, калечащие операции и странные лайфхаки для сна.На что шли люди ради красоты и здоровья в 2025 году?
28 декабря 2025
Гимнастика для глаз: топ-15 упражнений для снятия усталости и улучшения четкости зрения
Гимнастика для глаз:топ-15 упражнений для снятия усталости и улучшения четкости зрения
4 февраля 2026

«Во-первых, я всегда говорю: не забывайте моргать, потому что, когда человек увлечен и сконцентрирован, он банально забывает это делать — и роговица сохнет. Во-вторых, используйте правило "20/20/20". После каждых 20 минут работы смотрите вдаль 20 секунд на расстоянии 20 футов (6 метров). Наконец, выходите из дома или офиса, прогулки на свежем воздухе очень полезны для зрительной системы, и не забывайте, что естественный свет стимулирует выработку дофамина, гормона, который поддерживает здоровье глаз», — заключил эксперт.

Ранее профессор, доктор медицинских наук и офтальмохирург Татьяна Шилова рассказывала, что в солнечную зимнюю погоду есть риск заработать «снежную слепоту» из-за того, что свежий снег работает как мощный отражатель света и ультрафиолета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Отмена санкций против России и «дружеский» захват Кубы. О чем еще говорил Дональд Трамп перед поездкой в Техас?

    Французский политик испугался войны с Россией

    Россиян предупредили о смертельной опасности простой утренней привычки

    Россиянам рассказали о скрытом вреде еды и напитков для похудения

    Россиянам рассказали о гендерном разрыве зарплат в ИТ-отрасли

    В России оценили вероятность восстановления отношений с Украиной

    В Германии назвали Мерца предателем

    Эксперты рассказали москвичам о главных модных трендах 2026 года

    ВС России нанесли первый удар по Краматорску

    Мерц озвучил условие переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok