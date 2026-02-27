Офтальмолог дал советы по настройке монитора для защиты глаз

Окулист Азнаурян: Блики на экране от света увеличивают нагрузку на глаза

Наши глаза созданы природой, чтобы смотреть вдаль, мы же заставляем их целыми днями фокусироваться на плоском экране прямо перед носом, за что зрительная система расплачивается растущим риском близорукости и синдромом сухого глаза, сообщил детский офтальмолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян. В беседе с «Лентой.ру» он дал советы по настройке монитора для защиты глаз.

Профилактика проблем со зрением начинается с грамотной организации рабочего места, указал врач. В первую очередь он призвал не сидеть за ноутбуком на диване, в кресле или кровати, так как искривленное положение позвоночника, особенно в шейном отделе, может привести к ухудшению зрения.

Офтальмолог также посоветовал выбирать для полноценного восьмичасового рабочего дня большой монитор с диагональю не менее 20 дюймов (50 сантиметров). Кроме того, экран должен быть с высоким разрешением, так как чем оно выше, тем четче отображается картинка или текст.

Безопасно находиться рядом с техникой в течении долгого времени на расстоянии «вытянутой руки»: сидя в кресле, положите руку на стол, и расположите монитор в том месте, где заканчиваются ваши пальцы. Конечно, все зависит от роста людей и длины их верхних конечностей, но, как правило, это расстояние варьируется в диапазоне 50- 70 сантиметров Игорь Азнаурян офтальмолог

Не менее важно продумать расположение рабочего места. Солнечный или искусственный свет не должен попадать на экран, чтобы блики не увеличивали нагрузку на зрение, обозначил специалист.

Одна из причин развития близорукости — слишком яркий или тусклый свет монитора, предупредил Азнаурян.

«Яркость нужно выставлять так, чтобы она соотносилась с освещением комнаты. В ней светло? Делайте яркость повыше. Когда стемнело, убавляйте. Компьютер не должен быть светящимся в темноте прожектором. Ориентируйтесь на собственные ощущения, вам должно быть комфортно. Контрастность обычно выставляют среднюю. Цветовая температура должна быть разной в течение дня. Мой совет: днем делайте ее холоднее, к вечеру — теплее», — поделился врач.

Размер шрифта он рекомендовал корректировать под собственное удобство, чтобы не нужно было постоянно щурится или «прилипать носом» к монитору.

«Во-первых, я всегда говорю: не забывайте моргать, потому что, когда человек увлечен и сконцентрирован, он банально забывает это делать — и роговица сохнет. Во-вторых, используйте правило "20/20/20". После каждых 20 минут работы смотрите вдаль 20 секунд на расстоянии 20 футов (6 метров). Наконец, выходите из дома или офиса, прогулки на свежем воздухе очень полезны для зрительной системы, и не забывайте, что естественный свет стимулирует выработку дофамина, гормона, который поддерживает здоровье глаз», — заключил эксперт.

Ранее профессор, доктор медицинских наук и офтальмохирург Татьяна Шилова рассказывала, что в солнечную зимнюю погоду есть риск заработать «снежную слепоту» из-за того, что свежий снег работает как мощный отражатель света и ультрафиолета.