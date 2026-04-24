15:07, 24 апреля 2026Культура

Российские артисты рассказали о своем особенном ребенке

Российские артисты Анет Сай и 10AGE посвятили альбом скорому рождению первенца
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Певица Анет Сай (настоящее имя — Анна Сайдалиева) и рэпер 10AGE (Дмитрий Панов) записали совместный альбом «По правде говоря», который посвящен скорому рождению их ребенка. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на VK Records.

По словам Сай, она не собирается приостанавливать карьеру из-за беременности, потому что стремится гармонично сочетать семью и творчество. «Для меня творчество — это не работа, это моя природа. Ребенок не забирает мой путь, он его продолжает», — сообщила певица.

Отец ребенка Дмитрий Панов выразил надежду, что их ребенок вырастет творческим человеком. «У нас с Аней будет особенный ребенок, ведь мы творцы, философы. Как говорится, "яблоко от яблони"», — сообщил артист.

Ранее стало известно, что российская певица Анет Сай совершила поездку на полицейской машине с мигалками. По данным издания, исполнительница сильно опаздывала на самолет после концерта.

