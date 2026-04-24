Российские военные вернулись из украинского плена

Самолет с вернувшимися в рамках обмена бойцами РФ приземлился в Подмосковье

Освобожденные из плена в рамках обмена с Украиной российские военнослужащие вернулись на родину. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Ил-76МД приземлился в одном из аэропортов Подмосковья. При возвращении военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

Сначала российские военнослужащие находились на территории Белоруссии. Там им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.

В Минобороны РФ отчитались, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 193 бойца. Кроме того, возвращены трое гражданских, вывезенных с территории Курской области. До этого обмен пленными состоялся накануне Пасхи, 11 апреля 2026 года, по формуле «175 на 175».

