Россия
21:44, 24 апреля 2026Россия

Российские военные вернулись из украинского плена

Самолет с вернувшимися в рамках обмена бойцами РФ приземлился в Подмосковье
Марина Совина
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Освобожденные из плена в рамках обмена с Украиной российские военнослужащие вернулись на родину. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет Ил-76МД приземлился в одном из аэропортов Подмосковья. При возвращении военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

Сначала российские военнослужащие находились на территории Белоруссии. Там им оказали необходимую психологическую и медицинскую помощь.

В Минобороны РФ отчитались, что Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 193 бойца. Кроме того, возвращены трое гражданских, вывезенных с территории Курской области. До этого обмен пленными состоялся накануне Пасхи, 11 апреля 2026 года, по формуле «175 на 175».

    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    Мерц нашел плюс в конфликте на Украине

    Спрогнозирована судьба бежавшего к ВСУ российского военного

    Мелони раскритиковала приглашение Путина на саммит G20

    Рианна обнажила ягодицы для рекламы собственного бренда

    Украинские военкоматы решили усилить давление на школьников

    Лавров выступил с предупреждением о США

    Лавров назвал двух новых союзников России

    «Празднику» ЕС из-за кредита Украине предрекли скорый конец

    Лавров высказался о «маргинализации» России

    Все новости
