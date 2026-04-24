Появились подробности об обмене пленными между Россией и Украиной

Минобороны: Вернувшиеся из плены бойцы ВС России находятся в Белоруссии

Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России находятся в Белоруссии. Подробности об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Бойцам на данный момент оказывается психологическая и медицинская помощь. В оборонном ведомстве добавили, что для лечения и реабилитации их затем доставят в медицинские учреждения России.

Об обмене пленными стало известно ранее 24 апреля. В министерстве отметили, что Россия вернула 193 бойца. Взамен Москва передала Киеву 193 пленных украинских солдата.

До этого обмен пленными прошел накануне Пасхи, 11 апреля 2026 года. Тогда Россия вернула из украинского плена 175 бойцов, взамен Москва передала Киеву 175 пленных солдат ВСУ.