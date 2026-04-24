Российский «Орлан» навел высокоточный «Краснополь» на объект ВСУ

МО: «Орлан-30» с лазером навел управляемый снаряд «Краснополь-М2» на объект ВСУ

Операторы беспилотника «Орлан-30» навели управляемый артиллерийский снаряд «Краснополь-М2» на объект ВСУ при помощи лазера. Об этом рассказало Минобороны (МО) России.

Расчет «Орлана» войск беспилотных систем 400-го гвардейского самоходного полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» обеспечил уничтожение опорного пункта противника на днепропетровском направлении.

Операторы расчета выявили цель в ходе воздушной разведки. Лазерный целеуказатель «Орлана-30» подсветил объект, который поразил высокоточный снаряд самоходной гаубицы «Мста-С».

Характеристики «Краснополя-М2» не раскрывают. Холдинг «Высокоточные комплексы» заявлял, что обновленный боеприпас превосходит базовое изделие по дальности и боевому могуществу. Базовый «Краснополь» калибра 152 миллиметра способен поражать цели на дальности 20-25 километров. Траекторию полета боеприпаса корректируют на конечном участке при помощи аэродинамических рулей.

Ранее в апреле стало известно, что «Высокоточные комплексы» передали Вооруженным силам России партию боеприпасов «Краснополь-М2».