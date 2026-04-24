Российский студент заблокировал родителей и вынес из дома сейф с миллионами

В Петербурге студент заблокировал родителей и вынес для аферистов сейф с ₽55 млн

В Санкт-Петербурге студент вынес из дома родителей-предпринимателей сейф с 55 миллионами рублей и отдал его мошенникам. Об этом стало известно Telegram-каналу «112».

Студент попался на классическую схему обмана — он продиктовал аферистам код из СМС, после чего его аккаунт на «Госуслугах» оказался «взломан». Испугавшись уголовного дела, молодой человек почти сутки разговаривал с мошенниками, заблокировал родителей и даже включил видеосвязь для проведения «гражданского обыска». Во время него аферисты и заметили сейф — они попросили открыть его, а когда этого сделать не получилось, решили забрать его «на проверку».

По их просьбе студент обмотал сейф одеялом и передал курьеру. Внутри находились деньги и драгоценности на 55 миллионов рублей. После этого его продолжали водить по городу, отправляя по адресам якобы «Центробанка». Только тогда парень заподозрил неладное. Родители нашли сына в одном из кафе. К тому моменту сейфа и денег при нем уже не было.

