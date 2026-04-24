Рядом с Пентагоном произошла авария

Рядом со зданием Пентагона произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадали сотрудники ведомства. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление отдела корпоративных коммуникаций службы охраны Министерства обороны США.
«Автобус попал в аварию... Пострадали 23 пассажира. Десять из 23 пострадавших — сотрудники министерства войны», — утверждается в публикации.
По данным службы охраны Пентагона, 18 человек были госпитализированы, а пятерым пострадавшим оказали помощь на месте.
20 апреля в мексиканском штате Чиуауа два сотрудника посольства США стали жертвами автокатастрофы.