20:29, 24 апреля 2026Мир

Рядом с Пентагоном произошло ДТП, в котором пострадали сотрудники ведомства
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Рядом со зданием Пентагона произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадали сотрудники ведомства. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление отдела корпоративных коммуникаций службы охраны Министерства обороны США.

«Автобус попал в аварию... Пострадали 23 пассажира. Десять из 23 пострадавших — сотрудники министерства войны», — утверждается в публикации.

По данным службы охраны Пентагона, 18 человек были госпитализированы, а пятерым пострадавшим оказали помощь на месте.

20 апреля в мексиканском штате Чиуауа два сотрудника посольства США стали жертвами автокатастрофы.

    Последние новости

    В МИД рассказали об объявленной Западом войне с Россией

    «АвтоВАЗ» объяснил причины повышения качества своей продукции

    Звезда популярного шоу рассказала о жизни с неизлечимой болезнью

    Мать осужденной криптоблогерши Битмамы помогла поймать ее адвоката

    Стало известно о боестолкновениях над Дагестаном и Крымом

    Глава МИД Украины рассказал об одной из тяжелейших задач для Киева

    Рядом с Пентагоном произошла авария

    Названы иностранные прототипы легендарных советских автомобилей

    Тренера «Зенита» дисквалифицировали на два матча за оскорбления арбитра

    Оставившую жизнь при дворе ради любви принцессу заметили с младенцем

