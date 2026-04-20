13:39, 20 апреля 2026Мир

В Мексике два сотрудника посольства США попали в страшное ДТП

Hill: В Мексике два сотрудника посольства США стали жертвами автокатастрофы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

В мексиканском штате Чиуауа два сотрудника посольства США стали жертвами автокатастрофы. Об этом сообщает The Hill.

«Эта трагедия — печальное напоминание о рисках, которым подвергаются мексиканские и американские чиновники, посвятившие себя защите наших общин (...). Это укрепляет нашу решимость продолжать их миссию и продвигать нашу общую приверженность безопасности и справедливости, защите нашего народа», — заявил посол США в Мексике Рональд Джонсон.

Отмечается, что жертвами происшествия также стали мексиканские чиновник и офицер. По данным агентства Reuters, они совместно с сотрудниками американского посольства ранее занимались закрытием нарколаборатории в муниципалитете Морелос.

18 апреля российский посол в Мексике встретился с 17-летней гражданкой РФ Кристиной Романовой, которую, как утверждают ее родители, похитили картели с помощью местных властей.

    Последние новости

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Раскрыта судьба изнасиловавшего 17-летнего парня на отдыхе в Европе туриста

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Еще в одной стране пошли на экстренные меры из-за топливного кризиса

    Все новости
