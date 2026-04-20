В Мексике два сотрудника посольства США попали в страшное ДТП

Hill: В Мексике два сотрудника посольства США стали жертвами автокатастрофы

В мексиканском штате Чиуауа два сотрудника посольства США стали жертвами автокатастрофы. Об этом сообщает The Hill.

«Эта трагедия — печальное напоминание о рисках, которым подвергаются мексиканские и американские чиновники, посвятившие себя защите наших общин (...). Это укрепляет нашу решимость продолжать их миссию и продвигать нашу общую приверженность безопасности и справедливости, защите нашего народа», — заявил посол США в Мексике Рональд Джонсон.

Отмечается, что жертвами происшествия также стали мексиканские чиновник и офицер. По данным агентства Reuters, они совместно с сотрудниками американского посольства ранее занимались закрытием нарколаборатории в муниципалитете Морелос.

