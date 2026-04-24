15:53, 24 апреля 2026Силовые структуры

Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

Росфинмониторинг внес Ичкерию в список террористов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Росфинмониторинг внес самопровозглашенную Чеченскую Республику Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) в список террористов и экстремистов. Информация появилась на сайте ведомства.

На сайте ведомство ЧРИ называется «организация "Чеченская Республика Ичкерия"». Ее структурные подразделение также попали в этот список.

Ранее суд в Грозном признал Ичкерию террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Это решение коснулось и 29 подразделений организации в 14 европейских странах. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пообещала установить и привлечь к ответственности всех причастных к ее деятельности.

    Последние новости

    Зафиксирован исторический для армии США момент

    В России назвали цель 21-го пакета санкций ЕС

    Турист отправился на Бали, попал в аварию и раздробил глазницу

    В Госдуме раскрыли детали процесса обменов пленными между Россией и Украиной

    «УАЗ» решил запатентовать легендарное название

    Набиуллина прокомментировала возвращение Минфина на валютный рынок

    Глухари в российском регионе растопырили хвосты для самок и попали на видео

    Клиентка потребовала 300 тысяч рублей компенсации у мастера перманента

    Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

    Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной

    Все новости
