Самопровозглашенное государство признали террористическим в России

Росфинмониторинг внес Ичкерию в список террористов

Росфинмониторинг внес самопровозглашенную Чеченскую Республику Ичкерия (ЧРИ, запрещенная в России террористическая организация) в список террористов и экстремистов. Информация появилась на сайте ведомства.

На сайте ведомство ЧРИ называется «организация "Чеченская Республика Ичкерия"». Ее структурные подразделение также попали в этот список.

Ранее суд в Грозном признал Ичкерию террористической организацией и запретил ее деятельность на территории России. Это решение коснулось и 29 подразделений организации в 14 европейских странах. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пообещала установить и привлечь к ответственности всех причастных к ее деятельности.

